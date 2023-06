Gerardo Morales lanzó una dura advertencia contra Aníbal Fernández por el envío de la Gendarmería

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, se refirió a los recientes incidentes ocurridos en su provincia y lanzó acusaciones contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a quien advirtió que piensa "demandar" en caso de no acceder al pedido del envío de la Gendarmería a esa provincia.

"Miente Aníbal Fernández. Hay orden de un juez para que intervengan fuerzas federales, ¿en qué país vive?. Fernández debe intervenir, sin orden judicial. La Gendarmería tiene que intervenir. El ministro no cumple con su función. Si Aníbal Fernández no actúa rápido, lo voy a demandar”.

Por otro lado, el gobernador defendió el accionar de la policía y destacó que actuaron de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Asimismo, manifestó que Jujuy estaba siendo utilizado como una excusa para desviar la atención de otras problemáticas, comparándolo con lo sucedido en la provincia del Chaco.

Morales hizo referencia a la situación de los docentes y señaló que, si bien reconocía su reclamo justo, había personas ajenas agitando la situación. Además, acusó al Gobierno nacional de financiar grupos que generan violencia y afirmó que algunas de las personas detenidas durante los disturbios portaban grandes sumas de dinero.

"Sobre el reclamo justo de los docentes se sumó gente extraña a agitar. El Gobierno nacional financia con recursos una situación que terminó como ayer", afirmó.

Jujuy_incidentes.jpg Los manifestantes intentaron quemar la Legislatura cuando se aprobaba la reforma de la Constitución.

"Jujuy fue la mejor excusa para tapar Chaco. Sena era como Milagro Sala en Jujuy. En la reforma de la Constitución planteamos que se reglamente la protesta. No es que no pueden protestar, pero no se puede vulnerar el derecho de otros. Se puede manifestar, pero no con violencia”, agregó Morales.

En relación con los comentarios de Eduardo Valdés, quien dijo que situaciones como las de Jujuy podrían repetirse en caso de una victoria de Juntos por el Cambio en diciembre, Morales criticó la agitación y las actitudes golpistas, y enfatizó la importancia de la paz y del esfuerzo en la construcción de un país.

"No es la primera vez que agitan, ellos quieren ese modelo de país, violencia, y los argentinos queremos la paz, recuperar la cultura del esfuerzo y trabajo. Son actitudes golpistas”, expresó.

Morales, en tanto, destacó la actitud de apoyo de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero señaló que nadie del Gobierno nacional se había comunicado con él.