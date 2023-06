Carolina Píparo habló de su ruptura con Espert y fue terminante al reivindicar a Javier Milei

Carolina Píparo, precandidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires por el partido La Libertad Avanza, expuso este viernes su postura sobre su alejamiento de la fuerza liderada por José Luis Espert y expresó una visión crítica hacia la interna de Juntos por el Cambio. Además, resaltó la figura de Javier Milei como una opción distinta. "Es él o el resto", dijo.

En un reportaje con el programa Vilouta 910, Píparo comenzó abordando su alejamiento de José Luis Espert y afirmó: "Yo no cambié de viento, José Luis Espert cambió. En el 2021 me fui de Juntos por el Cambio, milité por los caminos de la Libertad porque la gente que me votó en el 2021 no quería Juntos ni Kirchnerismo. Y acá me quedo".

Embed

Luego, la precandidata criticó la interna de Juntos por el Cambio y expresó: "Yo llegué a la política de la mano de María Eugenia Vidal. No me fui mal de Juntos por el Cambio, pero la lista en el 2021 la definían cinco tipos tomando un whisky y así siguió. Hoy hay una interna".

En cuanto a Javier Milei, Píparo destacó su figura y afirmó: "La diferencia es clara: Javier Milei jamás se asociaría con Rodríguez Larreta. Larreta arregla los conflictos haciendo una secretaría, un ministerio".

La precandidata hizo hincapié en la importancia de trabajar por la provincia y mencionó: "Nosotros venimos hablando desde que Espert se fue a Juntos. Yo conozco la Provincia y quiero trabajar para que mis hijos se queden en el país".

Javier_Milei.jpg "Javier Milei conduce el espacio. Si gana Patricia Bullrich, él dijo que no seríamos una oposición destructiva", afirmó Píparo (Foto: archivo).

Píparo también se refirió a la situación actual de Juntos por el Cambio y afirmó: "Javier Milei conduce el espacio. Si gana Patricia Bullrich, él dijo que no seríamos una oposición destructiva. Ahora Juntos está yendo a una interna entre Larreta y Bullrich, con todo mezclado. No sé qué idea de gobierno va a salir con todos mezclados".

En relación con su propuesta como gobernadora, Píparo mencionó su enfoque en la seguridad y la economía: "Si soy gobernadora me abocaré a los temas de seguridad. Voy a reformular el código procesal penal para que la puerta no sea giratoria. Hay que sentarse con la gente que necesita la asistencia, no las organizaciones sociales. Voy a discutir la coparticipación y me sentaré con los docentes, no con los Baradel".

Finalmente, Píparo resaltó la preocupación de la gente por la seguridad y la economía, y destacó: "La gente pide por seguridad y economía porque en el supermercado se gasta 40 mil pesos. Estamos siendo Venezuela y no lo queremos ver. Hay dos opciones: es Milei o el resto".