Jorge Macri se pronunció sobre el voto electrónico y habló sobre la chance de sumar a Lousteau como vice

Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad por el partido Juntos por el Cambio, volvió a cuestionar el voto electrónico que tanta polémica generó el pasado domingo durante las PASO. En este caso, ratificó que el sistema "no funcionó" por "la combinación de los dos sistemas", al referirse a la votación con papel que se implementó para los comicios generales. “Me parece que hay que revisar el sistema de cara a octubre, pero no lo defino yo, lo define la Justicia”, expresó.

“Si debe haber cambios no lo defino yo. Lo que sé es que el sistema no funcionó. Es una obviedad lo que estoy diciendo, no descubro nada. El voto electrónico me parece bárbaro, pero la combinación de los dos sistemas al mismo tiempo hace compleja la elección porque hace que vos tengas que votar dos veces”, sostuvo Macri durante una entrevista con el programa Vilouta 910.

Embed

“Si votando una sola vez tardabas tres minutos, votando dos veces ponele que vas a tardar cinco. Entonces, no entra. Van a ocurrir colas, vamos a tener que esperar. Obviamente, en muchos lugares se votó con mucha agilidad porque las autoridades de mesa se pusieron cancheras rápidamente. Entonces, hacían pasar a dos. Pero es jugar muy finito y de hecho pasó", agregó el candidato, quien insistió: “Me parece que hay que revisar el sistema de cara a octubre, pero no lo defino yo, lo define la Justicia”.

En la misma línea, Macri sugirió alternativas para abordar la complejidad de las elecciones, como la posibilidad de realizar votaciones en papel con boletas separadas el mismo día, una opción que podría aliviar algunos de los problemas experimentados en los comicios internos.

En cuanto a la posibilidad de conformar su fórmula para las elecciones generales, Macri aclaró su posición sobre Martín Lousteau como potencial compañero de fórmula: "La ley creo que lo permite, pero nos hemos reunido y nunca manifestamos la idea de integrar lista con el otro. Así que no creo que sea parte de la discusión”.

El triunfo de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones internas no pasó inadvertido para Macri. El candidato destacó la consolidación de los liderazgos dentro de su espacio, aunque marcó cuál es el objetivo de ahora en adelante: "Nuestro desafío es enviar un mensaje claro y concreto a la sociedad y tratar de ganar en octubre".