Tras las elecciones en Córdoba, Jorge Macri encendió la alerta de cara a los comicios porteños

Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno dentro de Juntos por el Cambio, reconoció este lunes estar preocupado por la baja participación del electorado en las elecciones, una particularidad que se vio reflejada en distintas provincias y que se acentuó ayer, durante los comicios para elegir al nuevo intendente de la ciudad de Córdoba. El funcionario porteño, además, dijo que también lo inquieta la falta de información sobre el sistema electoral que se utilizará en los comicios porteños.

“Me preocupó la baja participación en las elecciones de Córdoba. Nos viene preocupando en general a todos, me parece, porque es bueno que quien gane una elección la gane con mucha participación, con el apoyo de la gente a favor o en contra, pero que la gente no renuncie al derecho de votar. Porque, en definitiva, yo entiendo el cansancio, el hartazgo, el enojo de la gente, pero si vos no vas a votar, estás dando más poder a quien sí lo hace", afirmó Macri durante una entrevista con el programa Vilouta 910.

Asimismo, Macri expresó su preocupación por la falta de información sobre el sistema de votación que se implementará en las elecciones porteñas. Dado que se trata de una elección concurrente, donde en una misma mesa de votación estarán presentes las boletas a presidente y, posteriormente, se utilizará la urna electrónica para la elección de jefe de gobierno, legisladores y comuneros, considera fundamental brindar información clara y precisa a los votantes para evitar confusiones y garantizar un proceso electoral transparente.

“Me pasó este fin de semana que estuve recorriendo la Ciudad y se acercaba gente y me decía ‘bueno, pero dónde está tu boleta’, y yo le decía que no es que no hay boleta. Bueno, hay que dar información en este sentido, es algo que también me preocupa y voy a tratar de ir aprovechando cada programa para que la gente sepa que va a votar en papel al presidente, diputados, y después hay una votación en urna electrónica a jefe de gobierno, legisladores y comuneros”, expresó.

El precandidato del PRO enfatizó la importancia de capacitar adecuadamente a los ciudadanos y a las autoridades de mesa, así como proporcionar información sobre el proceso electoral para disipar cualquier incertidumbre que pueda surgir debido a la novedad de votar en dos formatos diferentes.

Jorge Macri también aclaró su posición dentro del PRO, afirmando ser el candidato único del espacio: “Yo soy el candidato único del PRO. La verdad es que a mí me apoyan Patricia, Horacio, que son candidatos, pero también María Eugenia, Mauricio, Ritondo, Santilli, que se han manifestado. Cada uno lo hace con su estilo, algunos de manera más enfática, otros menos, ya está. Lo que yo no quería era dividirnos dentro del PRO. Ahora es trabajo mío convencer a la gente, entusiasmarla, explicarle por qué es por acá, por qué podemos seguir mejorando las ciudades desde nuestro espacio, por qué soy el mejor candidato”.