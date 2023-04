José Luis Espert: "Acá no hay que hacer experimentos raros ni dar saltos al vacío"

José Luis Espert, economista y diputado nacional por Avanza Libertad, rechazó la idea de dolarizar la economía, como plantea su par libertario, Javier Milei. Según el también precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, se trata de un "salto al vacío" y afirmó que lo que debe hacer la Argentina es "lo que está probado".

"No hay duda de que para tener resultados diferentes tenés que hacer una cosa diferente. Porque si no vamos a llegar a un día en que vamos a comer rebanadas de viento. Las promos de los supermercados van a ser rebanadas de viento cortada a cuchillo", ironizó Espert en diálogo con Vilouta 910.

"No hay duda de que hay que hacer una cosa diferente. Ahora, lo que no hay que hacer son experimentos raros ni saltos al vacío. Hay que hacer lo mismo que otros países a los cuales a uno le encantaría vivir cuando viaja. Y no hace falta ir a Estados Unidos o Londres. No hay que irse tan lejos: en Uruguay no pasan las cosas que pasan acá. En Paraguay y Brasil, tampoco", agregó.

En el mismo sentido, rechazó específicamente la idea de la dolarización: "No hay países realmente soberanos que no tengan moneda. Yo digo que si queremos ser soberanos, hay que tener moneda. Para tener moneda, no hay que tener inflación. Para no tener inflación no hay que tener déficit y para no tener déficit, tenés que tener un Estado que gaste lo que reacude. Y para que no haya evasión, debés recaudar algo razonable. Hagamos lo que ya está escrito, que está aprobado. No inventemos más".

Por otro lado, Espert hizo un pronóstico sobre lo que puede pasar con la inflación en los próximos meses y anticipó que, a corto plazo, "vamos hacia una aceleración".

"Los pronósticos no tienen ideología ni juicio moral. El pronóstico es como el pronóstico meteorológico, te podés equivocar o no. Pero yo creo, como pronóstico de corto plazo, que vamos a una aceleración de la inflación. No podría descartar con esta suba del dólar, que va a continuar, que tengamos algún mes de hasta un 10% de inflación", afirmó.