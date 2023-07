El duro mensaje al kirchnerismo de Juan Schiaretti tras la victoria de su espacio en Córdoba

El líder del espacio político Hacemos por Nuestro País y precandidato a Presidente, Juan Schiaretti, se mostró muy satisfecho tras la victoria de su partido en las recientes elecciones celebradas en Córdoba, donde su coalición se impuso en los comicios para gobernador y la intendencia de la capital. En una entrevista en el programa Vilouta 910, Schiaretti afirmó que el triunfo significó la ratificación de un modelo y que "se mantiene vigente que la provincia no quiere a los K".

"Estamos muy contentos porque los cordobeses ratificaron nuestro modelo de gestión, que es trabajo en equipo, no pelear, estar cerca de la gente, no estar en la rosca política. Es la certificación del modelo de gestión Córdoba, el respeto a las instituciones, al fallo de la Justicia, no cambiar el orden", expresó el actual gobernador cordobés.

El precandidato a la presidencia hizo hincapié en su apoyo a diversos sectores económicos, como el campo, el turismo, la industria y el comercio, destacando que su gobierno tiene incentivos para promover la generación de empleo en todos estos ámbitos. En cuanto a las cuestiones políticas a nivel nacional, Schiaretti expresó su visión sobre el kirchnerismo, señalando que en Córdoba, se mantiene vigente la postura de que la provincia "no quiere a los K".

No obstante, el líder político también abogó por superar la grieta y la confrontación política, pidiendo por un gobierno de unidad nacional que surja después de las elecciones de octubre: "Nosotros rechazamos la maldita grieta, que inventó el kirchnerismo y en la que entró Macri. Se necesita un gobierno de unidad nacional, que se hará después del 22 de octubre”.

Juan_Schiaretti.jpg Juan Schiaretti, precandidato a Presidente (Foto: archivo).

Por otro lado, el gobernador cordobés defendió al intendente de Córdoba, Martín Llaryora, quien tras las elecciones del domingo llamó a los dirigentes de la oposición "pituquitos de Recoleta".

"No quiso ofender a nadie, se dirigió a los dirigentes. Los que dirigen el Gobierno nacional siempre privilegian al AMBA, subsidian luz, agua, transporte, el combustible es más barato. Queremos un país federal”, argumentó.

En el ámbito nacional, el precandidato criticó duramente a Sergio Massa, al que calificó como "la expresión clara del fracaso del kirchnerismo". Según Schiaretti, Massa no logró contener la inflación ni controlar la situación económica durante su gestión como ministro de Economía. Además, señaló que estaría dispuesto a dialogar con Patricia Bullrich, una de las líderes de Juntos por el Cambio, si esta adopta una posición más conciliadora y menos confrontativa.