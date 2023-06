El durísimo reto de Margarita Stolbizer por las peleas internas de JxC: "No quieren ganar"

Margarita Stolbizer, diputada nacional e integrante de Juntos por el Cambio, expresó su opinión sobre la polémica surgida en torno a la posible incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la coalición opositora. En ese sentido, no solo apuntó contra las peleas internas dentro del espacio político, sino que dejó una dura crítica: "Es como que no quieren ganar".

Durante la entrevista con el programa Vilouta 910, Stolbizer manifestó su sorpresa por el debate público y la discusión generada en torno a la llegada de Schiaretti a Juntos por el Cambio, afirmando que le resulta difícil creer que en un momento político tan complejo, el espacio desaproveche la oportunidad de sumar fuerzas.

"En vez de dar un mensaje de orden, certeza, que es lo que la gente busca en medio de sus angustias e incertidumbre, no estamos haciendo ningún aporte a eso. Y lo que me parece menos lógico es que frente a eso se esté discutiendo si ampliamos o no. Es como que no quieren ganar. Discuten hacia adentro y como que la discusión es 'nos quedamos los que somos y les cerramos la puerta a los que quieren venir'”, planteó Stolbizer.

Stolbizer dejó en claro que, en su opinión, el espacio debe ampliarse sobre la base de un programa común, tal como se logró en Santa Fe. Afirmó que ella misma demostró su compromiso con Juntos por el Cambio al acompañar a Facundo Manes en las elecciones y luego respaldar a Diego Santilli.

luis-juez--1265744 Luis Juez, el dirigente que más cuestionó el posible ingreso de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio (Foto: archivo).

"Las coaliciones no se pueden medir por las desventajas o ventajas que producen para los miembros que están dentro”, señaló. En su caso personal, ingresó a Juntos por el Cambio acompañando a Facundo Manes, pero dejó en claro que, en caso de que él no fuera candidato, su preferencia recaería en Horacio Rodríguez Larreta.

"Nosotros tenemos un sistema federal que le da a las provincias una autonomía, el ejemplo fue en el 2021 en la elección legislativa, nosotros entramos y en Córdoba ya estábamos. Entiendo que Luis Juez se sienta afectado, pero lo que a nivel nacional no podemos pensar en las conveniencias de turno. Hoy el país reclama una coalición que trabaje seriamente”, agregó.