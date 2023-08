El editorial de Paulo Vilouta: "Caímos en la droga"

Me quedé muy atento al índice Margarita Barrientos, porque ella nos da un poquito el pulso de la situación y tiene 3700 comensales por día. Hablamos de mucha gente que, aun teniendo ingresos, no le alcanza, que es un poco la variante que venimos planteando cuando hablamos de los precios. Todo se hizo cuesta arriba y aun con trabajo, hoy todo cuesta mucho.

Ayer hablé con Sergio Berni y con algunas personas que tienen importantes conocimientos en temas de seguridad y están realmente preocupados. Más allá que el Gobierno hizo agua durante toda la semana con lo que pasó fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario, en algunas provincias, el propio Berni sostiene que estamos ante una parte de la sociedad argentina que está casi en un plano marginal, con problemas muy serios porque no tienen actividad. Porque algunos logran cobrar algún tipo de beneficio por parte del Estado, pero no les alcanza, y la mayoría de ellos con un gravísimo problema, que es la adicción.

Tenemos, más allá de lo narco, de lo macro, un problema muy serio, que es la adicción. Berni nos contaba en televisión que los ladrones de hoy son mucho más audaces que antes por dos razones: la primera es la dicción, te matan directamente porque son tipos que tienen la cabeza rota; y la segunda es la gran colaboración que presta la Justicia para que tengamos un sistema muy permisivo, con la ayuda de una parte de los políticos argentinos que tiene una profunda devoción por los delincuentes y no por la gente honesta.

Ayer me daban un ejemplo claro. La fiscalía general de Zárate, Campana, Lima y Baradero tiene más de 1300 causas por hechos delictivos. ¿Saben cuántas están activas? 51. Uno dirá que puede haber incapacidad, exceso de trabajo para muy poca gente o la posibilidad de que exista complicidad. Ayer me planteaba el propio Berni que también hay mucha desidia por parte de la Justicia. El policía detiene y la Justicia, libera. Y si no me creen, no se olviden del último caso que vivimos en Lanús con Morena, la chiquita de 11 años a la que mataron por un celular.

